МОК пожизненно дисквалифицировал российского бобслеиста Воеводу

Международный олимпийский комитет пожизненно дисквалифицировал российского бобслеиста Алексея Воеводу за нарушение антидопинговых правил, сообщается на сайте МОК.

Воевода участвовал на Олимпиаде-2014 в Сочи в мужских двойках и четверках в бобслее. Вместе с ним выступал Александр Зубков: его дисквалифицировали в ноябре.

Тогда же Россию лишили двух золотых медалей, а также серебряной в конькобежном спорте: Ольгу Фаткулину, завоевавшую награду на женской 500-метровке также дисквалифицировали. Россия сместилась на третье место в неофициальном медальном зачете.