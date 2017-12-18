Символы страны на форме российских спортсменов на Олимпиаде-2018 могут заклеить

На форме российских спортсменов на зимних Олимпийских играх 2018 года могут заклеить национальную символику в соответствии с требованиями Международного олимпийского комитета, пишет ТАСС со ссылкой на источник.

До старта Олимпиады осталось полтора месяца, и производители спортивной экипировки могут просто не успеть изготовить комплекты формы, которая бы удовлетворяла требованиям МОК. Наклейки на форму, по словам источника, рассматривается как один из выходов из сложившейся ситуации. Возможно, на них будет аббревиатура OAR или ее полная расшифровка - Olympic Athletes from Russia (Олимпийский спортсмен из России).

МОК разработал целый список требований к экипировке российских спортсменов, сообщает «Р-Спорт». Герб России должен быть заменен олимпийскими кольцами, аббревиатура RUS и название Russia изменены на OAR и Olympic Athlete from Russia соответственно. При этом МОК разрешил использовать один или два цвета национального флага по предварительному согласию и так, чтобы отдельные части не складывались в флаг.

Исполком МОК принял решение о дисквалификации Олимпийского комитета России 5 декабря. В связи с этим на Олимпиаду в корейском Пхенчхане допустят только "чистых" спортсменов из России. Выступать они будут под нейтральным флагом и, в случае победы, не услышат родной гимн.