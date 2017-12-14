"Зенит" отверг упреки президента "Реала Сосьедада" в пособничестве фанатам-хулиганам

Футбольный клуб «Зенит» отверг обвинения президента испанской команды «Реал Сосьедад» в причастности своей службы безопасности к хулиганству болельщиков сине-бело-голубых на матче Лиги Европы 7 декабря, передает «Фонтанка.ру».

Президент «Реал Сосьедада» Хокин Аперрибай заявил, что сотрудники «Зенита» помогли болельщикам пронести пиротехнику на стадион «Аноэта».

«Заявление испанской стороны не имеет ничего общего с действительностью», - ответили в пресс-службе «Зенита».

Представители клуба заметили, что для досмотра болельщиков на гостевую трибуну всего четырех стюартов – а фанатов гостей было 700.

«Считаем, что в данной ситуации президент «Реал Сосьедад» скорее должен быть заинтересован в исправлении недочетов в собственной системе безопасности на арене в целом», - подчеркнули в «Зените».

В петербургском клубе добавили, что уже запросили в Интерполе фото- и видеоматериалы о нарушителях. «Очевидно, что многие договоренности по запуску болельщиков, достигнутые между клубами, были не исполнены испанской стороной. Наш клуб уже отправил соответствующе заявление в УЕФА, где изложена реальная картина, происходившего на игре», - сообщили представители «Зенита».

«Зенит» сыграл с «Реалом Сосьедадом» 7 декабря в Испании. Перед матчем фанаты команд подрались, в результате испанская полиция задержала пятерых петербургских болельщиков.

По ходу матча фанаты «Зенита» на своей трибуне зажгли файеры и запустили несколько ракетниц. Из-за этого главный судья Лиран Лиани приостановил встречу, но вскоре игра продолжилась.

В итоге «Зенит» победил со счетом 3:1 и вышел в плей-офф Лиги Европы с первого места. В 1/16 финала петербуржцы сыграют с шотландским «Селтиком».