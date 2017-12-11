"Зенит" сыграет с "Селтиком" в 1/16 финала Лиги Европы

Соперником футбольного клуба "Зенит" в 1/16 финала Лиги Европы станет шотландский "Селтик", сообщается в официальном Twitter сине-бело-голубых.

Первая встреча между командами пройдет на домашнем стадионе "Селтика" в Глазго 15 февраля. 21 февраля в ответном матче "Зенит" примет соперников на домашнем стадионе на Крестовском острове.

"Зенит" вышел в плей-офф Лиги Европы с первого места, победив "Реал Сосьедад" 7 декабря со счетом 3:1. Перед матчем фанаты команд подрались, в результате испанская полиция задержала пятерых петербургских болельщиков.