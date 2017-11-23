Участники Олимпиады-2014 намерены судиться с Маклареном

Отстраненные от Олимпийских игр российские спортсмены намерен подать в суд на Всемирное допинговое агентство (ВАДА) и главу его независимой комиссии Ричарда Макларена, пишут «Известия». По данным источника издания, общее количество исков может составить 50-60 заявлений.

Отмечается, что речь скорее всего идет об участниках Олимпиады-2014 в Сочи, дела которых рассматривает дисциплинарная комиссия Международного олимпийского комитета (МОК). Под подозрением в манипуляциях с допинг-пробами находятся около 35 человек, сочинские достижения нескольких спортсменов аннулированы. Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе дала понять, что лишенные наград спортсмены намерены судиться. По ее словам, ФЛГР до сих пор не получила мотировочную часть решения МОК, и пока дата слушаний в Спортивном арбитражном суде не назначена.

«Если мы выиграем дело в Лозанне, то безусловно пойдем дальше и подадим против Ричарда Макларена иск о клевете и распространении фактов, не соответствующих действительности», - заявила Вяльбе.

Ранее МОК лишил медалей Олимпиады в Сочи двух российских скелетонистов – золотого призера Александра Третьякова и бронзовую медалистку Елену Никитину. До этого лыжника Александра Легкова лишили золотой и серебряной медалей. Не исключено, что Россию лишат возможности участвовать в Олимпиаде-2018: ВАДА не планирует восстанавливать членство Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Антидопинговое расследование МОК основано на докладе специальной комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена, посвященного широкомасштабной системе применения допинга в России. Сейчас с учетом последних решений у России остается 12 золотых, 8 серебряных и 7 бронзовых медалей. На момент окончания Олимпиады у россиян было 13 золотых, 11 серебряных и 9 бронзовых медалей.