При поддержке банка ВТБ в Кировской области построена новая школа

Компания ОАО «КЧУС» завершила строительство новой школы на 1000 учащихся с бассейном и помещениями физкультурно-оздоровительного назначения в мкр. Зиновы г. Кирова.

Строительство осуществлялось при финансовой поддержке банка ВТБ, который в июне 2016 года открыл компании-застрой щику невозобновляемую кредитную линию в размере 365 млн рублей. Учебный процесс начнется в школе с 1 сентября текущего года.

Заместитель руководителя Северо-Западного регионального центра – старший вице-президент банка ВТБ Руслан Ерёменко отметил: «В прошлом году мы приняли активное участие в финансировании проектов по созданию новых школьных мест в нескольких микрорайонах Кировской области. Помимо реализованного проекта в мкр.Зиновы банк ВТБ также предоставил ОАО «КЧУС» 75 млн рублей на строительство школы в посёлке Гостовском Шабалинского района, которая была открыта к началу учебного года 1 сентября 2016 года. Появление новых образовательных учреждений играет важную роль в развитии социальной инфраструктуры региона, и мы рады быть частью этого процесса».

Строительство обеих школ реализовано в рамках госпрограммы Российской Федерации «Развитие образования» до 2020 года.