Травма головы, гематома и царапины на лице: родители продолжают жаловаться на опасный лагерь «Мечта» под Петербургом

В оздоровительном лагере «Мечта» в поселке Мичуринское Приозерского района Ленобласти дети не только отравляются просроченной пищей и разбавленным киселем, но и получают травмы. Об этом сообщает корреспондент «Санкт_Петербург.ру».

Жительница Северной столицы Инга Яцявичуте увидела сына покалеченным после того, как он приехал из ДОЛ «Мечта» после конца смены, 22 июня. Путевку для своего сына многодетная мама получила в администрации Адмиралтейского района.

В лагере 15 июня мальчик получил закрытую черепно-мозговую травму, множественные царапины лица и гематому на правом веке. Диагнозы подтверждают справки из поликлиники (имеются в распоряжении редакции).

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По словам мальчика, его просто отвели к врачу в лагере, который провел осмотр, не выявил ничего серьезного и отправил его обратно к другим детям. То, что воспитанник несколько раз падал в обморок, никого не смутило, как и то, что его мама ни о чем не знала. Инга Яцявичуте не стала сидеть сложа руки и подала заявление в петербургское управление Роспотребнадзора с просьбой провести проверку в лагере.

Сын Инги Яцявичуте – не единственный воспитанник оздоровительного детского лагеря «Мечта», который получил травму. На первой смене пострадала и дочь Марии Голубь. «Ей чуть не сломали руку. Никто из педагогов мне не сообщил, – утверждает мама пострадавшей Мария. – Правда, мальчишку, из-за которого все произошло, из лагеря отчислили».

На этом кошмары от «грамотных» педагогов и воспитателей не закончились: «На любую жалобу дочке отвечали: «Где выход ты знаешь», – рассказала «Санкт-Петербург.ру» Мария Голубь.

Ранее, 13 июля, родители начали жаловаться на ДОЛ «Мечта» из-за гнилых абрикосов, плесени и гвоздей в окнах. Сначала фотографии попали в социальные сети, затем родители направили жалобы в Роспотребнадзор и прокуратуру Ленобласти. Сейчас сотрудники ведомств проверяют лагерь.

Опасения уже частично подтвердились. «Доводы, изложенные в публикации, нашли частичное подтверждение в части санитарного содержания корпусов. В отношении юридического и должностных лиц составлены протоколы об административном правонарушении. Проверка продолжается», – рассказали в управлении Роспотребнадзора по Ленобласти.

Проверка продолжается, ее результаты будут известны в первых числах августа.