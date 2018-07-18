Турфирма «Вокруг Света» угрожает родителям, жалующимся на детский лагерь «Мечта»

Туристическая фирма «Вокруг Света» посылает угрозы родителям, жалующимся на детский оздоровительный лагерь «Мечта» в поселке Мичуринское Приозерского района Ленобласти. Угрозы поступили от генерального директора турфирмы Любови Кузьмичёвой.

Она позвонила матери детей, Наталье Степановой, и попыталась убедить ее не писать жалобы в Роспотребнадзор на ДОЛ «Мечта». По словам родительницы, беседа продолжалась долгое время на повышенных тонах.

Любовь Васильевна утверждала, что дети занимают якобы чужие путевки. Грозилась не только выгнать детей в этот же день после 16:00, но и отобрать у женщины все путевки на другую смену.

«Позвонила, сказала, если «Мечта» – говно, то зачем же у меня туда путевки взяты?» – поделилась с корреспондентом «Санкт-Петербург.ру» обескураженная мама.

По словам матери детей, генеральный директор турфирмы узнала о недовольстве воспитанников, когда ей пришло письмо. Вот только адресовано оно было не Любови Кузьмичёвой, а Наталье Никитенко, руководителю отдела Роспотребнадзора в Приозерском районе Ленобласти. Письмо содержало скриншоты недовольных отзывов и фотографий из закрытой социальной сети «ВКонтакте», где родители делятся впечатлением о ДОЛ «Мечта». Ни одной письменной жалобы на лагерь в нем не было.

Каждый год проводится конкурс на лучший оздоровительный лагерь, и победителю дается возможность принять детей по социальным путевкам. Наталья Степанова отправила детей в лагерь именно так, обратившись в администрацию и получив туры.

Главный специалист комитета по образованию Петербурга Юлия Ковалева сообщила «Санкт-Петербург.ру», что детский лагерь «Мечта» действительно выиграл этот конкурс, то есть условия содержания в нем полностью соответствуют статье 44 ФЗ РФ. Однако выходил лагерь не от своего имени, а от турфирмы. Какой именно, не уточняют.

Остается открытым вопрос о связи турфирмы «Вокруг Света» и ДОЛ «Мечта». По телефону нашему корреспонденту объяснили, что турфирма не сотрудничает с детским лагерем и не продает путевки. На официальном сайте «Вокруг Света» лагерь «Мечта» числится только в 2017 году. Цена путевки 44 тыс. рублей на одну смену.

Сотрудники самого лагеря «Мечта» утверждают, что путевки можно взять в турфирме, но какой – опять неизвестно. Нашему корреспонденту предложили связаться с администрацией района, там трубку никто не взял.

Жалобы родителей о гнилых абрикосах, плесни и гвоздях в окнах детского оздоровительного лагеря «Мечта» в Приозерском районе Ленобласти появились 13 июля. Сначала фотографии попали в социальные сети, затем ответственные родители направили жалобы в Роспотребнадзор и прокуратуру Ленобласти. Сейчас сотрудники ведомств проверяют лагерь.

Опасения уже частично подтвердились. «Доводы, изложенные в публикации, нашли частичное подтверждение в части санитарного содержания корпусов. В отношении юридического и должностных лиц составлены протоколы об административном правонарушении. Проверка продолжается», – рассказали в управлении Роспотребнадзора по Ленобласти.

Проверка продолжается, ее результаты будут известны в первых числах августа.