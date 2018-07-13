«Ночлежка» проведет благотворительный квест-экскурсию по Петроградской стороне

«Ночлежка» 14 июля проведет благотворительный квест-экскурсию по Петроградской стороне. Участники разделятся на команды и решат 30 головоломок, среди которых каверзные вопросы, графики, поиск предмета и другие.

Игроки будут получать подсказки и находить ответы, а отзывчивый чат-бот Telegram расскажет интересные факты о нетуристических местах Петербурга.

Участие в квесте стоит 300 рублей с одного человека. Половина собранной суммы пойдет на уставные цели благотворительной организации «Ночлежка», например, вывоз мусора, санитарная обработка, покупка продуктов для бездомных и другое.

Квест начнется в 13:00 от станции метро «Петроградская», зарегистрироваться на него можно по этой ссылке.

Ранее прошла еще одна необычная акция в ползу бездомных. Известный историк Лев Лурье прочитал лекцию о писателе Сергее Довлатове, его жизни и творчестве в Ленинграде. Было собрано около 95 тыс. рублей.