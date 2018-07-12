Синоптики обещают Петербургу настоящую летнюю жару минимум до 20 июля

Жители и гости Северной столицы могут вздохнуть спокойно и подставить лицо летнему солнцу, так как оно продержится в городе еще минимум неделю.

«Погода сейчас стоит жаркая. На ближайшие дни ожидается температура воздуха 25-27 градусов тепла. Небольшой дождь пройдет только по области», – рассказал «Санкт-Петербург.ру» главный синоптик петербургского Гидрометцентра Александр Колесов.

Недавний «ураган», снесший несколько деревьев, был вызван приходом циклона. Сейчас воздушная масса уже пересекла территорию Ленобласти, поэтому пока сильного ветра в городе на Неве не ожидается.