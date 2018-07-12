«Хочешь ее догнать? Беги!»: петербуржцев приглашают на массовый забег за пенсией

В Петербурге 15 июля в 12:00 на Конногвардейском бульваре, 4, стартует массовый забег за пенсией. В роли стремительной и недосягаемой суммы выступит аниматор в оригинальном костюме. Организатором необычной акции выступило молодежное демократическое движение «Время».

«Идей у мероприятия несколько. Прежде всего, мы хотим показать, что движение, спорт и здоровый образ жизни просто необходимы человеку, который хочет дожить до нового пенсионного возраста. Но, конечно, есть и символическое значение: пенсионный возраст повышается, пенсия «убегает». Хочешь ее догнать? Беги!» – рассказал «Санкт-Петербург.ру» руководитель организации «Время» Николай Артеменко.

Массовый забег рассчитан на все возрастные категории. Окончательный вариант дистанции и количество желающих станет известно в ближайшее время. Предполагается не менее 30 человек.

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Молодежное демократическое движение «Время» – новая общественная организация. Ранее Артеменко был членом партии «Яблоко», состоял в организации «Весна», а также возглавлял штаб Ксении Собчак на выборах президента в 2018 году. Полтора года назад Артеменко выгнали из «Весны» из-за внутренних разногласий, поэтому молодой человек открыл свою организацию «Время».

Ранее в правительстве России предложили повысить пенсионный возраст для женщин до 63 лет к 2034 году, а для мужчин – до 65 лет к 2028 году. Члены оппозиционных фракций в Госдуме заявили, что сделают все возможное, чтобы избежать принятия реформы.

Переходный период подразумевает, что те, кто мог выйти на пенсию по старости в 2019 году, выйдут лишь в 2020. Те граждане, что собирались стать пенсионерами в 2020 году, получат первую пенсию только в 2022 и так далее.