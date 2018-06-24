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Карнавальные паруса

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Парусник "Tre Kronor" в акватории Невы
© Фото: Анастасия Семенович

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В Петербурге прошли юбилейные «Алые паруса». Самые трезвые и зажигательные!

Похоже, это были самые экзотические, раскованные и… трезвые «Алые паруса». Пятидесятилетие организаторы отсчитывают с 1968 года, и юбилей немного притянут, но это ли важно. Началось все с того, что выпускникам в центре города пришлось уживаться с Фестивалем болельщиков ФИФА. Чтобы футбольным фанатам и школьникам не пришлось самими решать, кто главный, силовики просто перекрыли доступ к фан-зоне за час до концерта на Дворцовой. Желающих пройти на Конюшенную площадь встречали заборы и вежливые кордоны Росгвардии. «Послушайте, а как же мне пройти на Миллионную? – Растерянно спрашивала силовика женщина в жемчужном платье и с букетом розовых цветов. – Я не в фан-зону и не на «Алые паруса», мне надо на мероприятие!» Даму отправили искать «старшего», предупредив, что центр перекрыт напрочь и шансов добраться на Миллионную мало.

В этом году на 80 тысячах пригласительных, выделенных школьникам, обозначили литеры А, B, C, D. Каждой букве соответствовал вход на Дворцовую с определенной стороны. Сделано это было, конечно, чтобы избежать давки, но на глаз мало что изменилось – особенно с учетом бесконечных заборов перед пунктами досмотра. Впрочем, неприятных курьезов праздник не принес: неизбежно огромная толпа была чуть ли не показательно трезвой. И, странное дело, раскованной – то ли яркая и веселая публика футбольного чемпионата, то ли новый альбом Монеточки сыграл: «дети» не стеснялись танцевать под, например, песню «Щечки» с припевом «Твои щечки сводят меня с ума». И хоть и не были в восторге от артистов (а выступали Алсу, Виктория Дайнеко, от которых нынешние 17-летние далеки примерно на пропасть), к программе отнеслись без показного недовольства, с иронией.

Радостнее всех выглядели южноамениканские болельщики: они, кажется, впервые ощутили, что не у них одних в этом городе праздник. Мексиканцы, аргентинцы, бразильцы охотно включили свои песни и танцы в народные гуляния по перекрытому Невскому. Наши «барды», напротив, и не подумали сориентироваться по повестке и с завидным упорством пели «Выхода нет», «Группу крови», а также репертуар Земфиры, «Наутилуса» и «Агаты Кристи», и гости из солнечной Бразилии явно не понимали, что зажигательного в суровом русском роке.

Иностранцам, как и всем желающим, выпускники активно пытались продать пригласительные на праздник. За день до ценник на «Авито» был около 1,7 тыс. руб., офлайн на Невском – от тысячи до двух. Что характерно, в этом году стало больше зазывал, приглашавших подняться на крышу смотреть салют и больше перекупщиков, продающих явно не свои билеты. Высокого парня в очаровательно розовой шляпе «повязали», когда он приглашал на крышу смотреть салют за 200 рублей. Через триста метров девушка энергично размахивала плакатами, предлагая просмотр с крыши уже за 1 тыс., причем по-английски – специально для слегка располневшего «Месси», долго с сомнением мявшегося на месте. Я не знаю, что в итоге выбрал аргентинец – авантюру с крышей и возможными административными последствиями, покупку обычных билетов с рук или довольствовался душевной прогулкой по пешеходному Невскому и «Группой крови». Последний вариант тоже был бы неплох – с таким-то шикарным закатом, который петербургское небо устроило в ночь выпускников.

За «КПП» в итоге было довольно много болельщиков – завидев друг друга, бразильцы и аргентинцы радовались землякам, как вчерашние школьники – одноклассникам, которых удалось поймать в гуще толпы на Дворцовой. Перед самым салютом выпускники плотно заняли карнизы эрмитажных окон и козырек подъезда, а из створа арки Зимней канавки пару раз запускали овации некому Никите («Ни-ки-та!»). В этом году после салюта открыли ход по Дворцовому мосту в сторону Васильевского острова, что удачно проредило людской поток (и нагрузило «Василеостровскую»). Там же, на острове, выпускники нашли чудесным образом продающий алкоголь магазин и обозначили его гигантской шумной очередью, вываливающейся на улицу. Тут, видимо, показательная трезвость дала слабину. Но кто мы такие, чтобы судить.

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