Петербуржцы выбирают Tele2

Интернет-газета «Фонтанка.ру» третий год проводит премию «Признание&Влияние», где выбирает самых влиятельных людей и компании, которые получили признание горожан за отличное качество товаров и усулг.

Голосование проходит в двух категориях «Влияние», где лучших назовет экспертный совет, и «Признание», где победителей определит народное голосование. Сейчас на портале идёт голосование в двенадцати номинациях в категории «Признание». Петербуржцы могут отдать голос за любимый банк, аптеку, ВУЗ, мобильного оператора, всего выбор можно сделать в 15 номинациях.

Tele2 попала в шорт-лист из десяти лучших компаний города в номинации «Оператор сотовой связи и интернета». Клиенты высоко оценили качественные изменения связи и увеличение скорости мобильного интернета, простые и доступные продуктовые предложения, и отличный сервис. Народное голосование продлится до 30 ноября. Подведение итогов и вручение наград победителям во всех номинациях пройдёт 12 декабря 2019 года в Главном штабе Государственного Эрмитажа.

В свою очередь Tele2 уже третий год подряд выступает телекоммуникационным партнёром народной премии в категории «Событие года». На торжественной церемонии Tele2 предоставит возможность гостям премии проголосовать с помощью SMS-сообщения на короткий номер телефона за одно из самых знаковых на их взгляд городских событий. В прошлом году событием года выбрали Чемпионат мира по футболу, а в 2017 году – «ЗСД Фест».

Максим Иконников, коммерческий директор макрорегиона «Северо-Запад» Tele2: «Одним из самых ярких проявлений положительного восприятия клиентами результатов деятельности оператора связи является MNP, переход абонентов к другому оператору с сохранением своего номера. Tele2 в Петербурге и Ленобласти наблюдает рост этого показателя в 2,3 раза в первом квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом перешло к нам в два раза больше абонентов, чем ушло. И сейчас попасть в число лучших по версии народного портала «Фонтанка.ру» – это настоящее признание нашей работы и самый объективный показатель качества наших услуг».

Tele2 сохраняет первое место в отрасли по общим темпам строительства сети 4G в России. По данным Роскомнадзора, с января по июль 2019 года компания увеличила количество базовых станций на 34%, что почти в два раза превосходит результат ближайшего конкурента. По общему количеству базовых станций 4G Tele2 занимает третье место в отрасли и вплотную приблизилась к оператору, который находится на второй позиции. Для обеспечения доступа к онлайн сервисам в Петербурге и во всех районах Ленобласти, в крупных жилых районах и в историческом центре, на федеральных трассах и в метро Tele2 в 2018-2019 годах инвестировала в развитие сетевой инфраструктуры региона более 2,3 млрд рублей.

В результате исследования Роскомнадзора, которое проводилось в Петербурге с апреля по июнь 2019 года, Tele2 стал лучшим оператором по доставке SMS и по качеству голосовых услуг, а также вошел в тройку лидеров по параметру средней скорости передачи данных.