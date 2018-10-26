В Пулково приземлился крупнейший пассажирский самолет в мире – Airbus А380 авиакомпании Emirates. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора управляющей компании петербургского аэропорта «Воздушные ворота Северной столицы» Владимира Якушева.

«Мы гордимся, что именно авиакомпания Emirates впервые представляет Петербургу Airbus А380. Сегодня это один из самых технически совершенных авиалайнеров в мире. Встреча флагманского борта Emirates – это историческое событие в жизни Пулково и всего Северо-Запада России», – сказал Якушев.

Самолет имеет два этажа, он может принять до 853 пассажиров, на борту есть душ, комната отдыха, барная стойка и магазин. Лайнер способен совершать беспосадочные перелеты на расстояние 15 тыс. километров.

Длина А380 – 72,7 метра, высота – 24 метра, размах крыльев – 79 метров, он весит 280 тонн. Модель, которая прибыла в Петербург, построена в Тулузе (Франция) в 2014 году. С 25 по 28 октября А380 совершит четыре рейса между Петербургом и Дубаем.

«Инфраструктура Пулково позволяет принимать и обслуживать все типы воздушных судов, включая A380, – это требование было учтено при реконструкции аэропорта. В прошлом году мы дополнительно провели расчеты, чтобы подтвердить, что аэродром, в том числе рулежные дорожки и места стоянки, готов для беспрепятственного обслуживания воздушного судна, а персонал прошел необходимое обучение. Кроме того, было закуплено специальное оборудование для обслуживания таких крупнофюзеляжных самолетов, как Boeing 747-800 и A380-800. Сегодня Пулково сертифицирован и полностью готов к приему и обслуживанию этого типа воздушного судна», – подчеркнул Якушев.

Аэропорт Пулково занимает четвертое место в России по объему пассажиропотока после аэропортов Москвы. Маршрутная сеть включает более 150 внутренних и международных направлений полетов.