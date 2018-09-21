Петербургу обещают третий теплый день подряд. Согласно прогнозу синоптиков, 21 сентября в Северной столице будет до 23 градусов тепла.

"Переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный, южный 7-12 м/с", – говорится на сайте ГУ МЧС по Петербургу.

Атмосферное давление днем будет мало меняться. Восход солнца был в 06:39, закат будет в 19:03. После захода солнца температура воздуха опустится незначительно – до 19 градусов тепла.

Ранее стало известно, что 19 сентября был установлен температурный рекорд в Петербурге – этот день стал самым теплым сентябрьским днем за последние 68 лет.