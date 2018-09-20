"Готовится к взлету": петербуржцы приняли облако у "Лахта Центра" за пожар

Утром 20 сентября петербуржцы приняли облако у "Лахта Центра" за пожар. Запись об этом появилась в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" в социальной сети "ВКонтакте".

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"Похоже на то, что кукурузина горит. Пожарных машин штук пять на месте", – написали обеспокоенные жители Северной столицы, добавив несколько фотографий с дымом.

Участники группы пошутили, что башня "готовится к взлету", а это ее "пробный запуск".

Представители центра заверили на свой странице в Instagram, что пожара в башне не было. По их словам, за дым приняли обычное облако.

"Иногда наша башня думает, что она должна была родиться кометой. Неподготовленных людей это пугает. Такие "рождения облаков" нашим небоскребом – ставший уже привычным погодный эффект. В очередной раз успокоим – нет, мы не горим!" – написали в Instagram с тэгом #недождетесь.