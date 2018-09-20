В Петербурге 20 сентября днем будет до 22 градусов тепла и без осадков. Синоптики обещают Северной столице второй летний день подряд в сентябре.

"Переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер западный, юго-западный 6-11 м/с", – рассказали в ГУ МЧС по Петербургу.

Атмосферное давление днем будет слабо повышаться. Восход солнца был в 06:37, закат будет в 19:06. После захода солнца температура воздуха опустится до 17 градусов тепла.

Вчерашний день, 19 сентября, установил температурный рекорд в Петербурге – он стал самым теплым сентябрьским днем за последние 68 лет.