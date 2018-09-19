На дамбе в Петербурге заметили "дух умершего мотоциклиста" (ВИДЕО)

На дамбе в Петербурге 19 сентября заметили Ждуна на необычном транспортном средстве. Видеозапись появилась в группе "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург" в социальной сети "ВКонтакте".

"Не ДТП, не ЧП , но что на дамбе происходит, кто знает?" – написал очевидец, прикрепив видео человека в костюме Ждуна на красном мотоцикле. В комментариях пошутили, что это "дух умершего мотоциклиста".

Видео: vk.com/unreleased_dtp

Транспортное средство – концептуальный мотоцикл Guido, пишет "Фонтанка.ру". Он изготовлен петербургской кастом-мастерской Box39 совместно с компанией "Абамет" для участия в Чемпионате мира по кастомайзингу.

Кастомайзинг происходит от английского слова "customize" и означает переделку и декорирование разных вещей. В данном случае за основу был взят Harley-Davidson Softail 2007 года. Большая часть деталей изготовлена специально для этого мотоцикла, в том числе колеса, тормозные диски, бак, крыло, сиденье, руль, подножки и другое.

Назван мотоцикл именем итальянского живописца болонской школы Гуидо (Гвидо) Рени. Несколько картин Рени можно увидеть в Эрмитаже.