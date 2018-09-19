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"Я мог бы сесть за репост": в Петербурге на тротуаре разложили обувь не родившихся детей

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© Фото: "Уродины"
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    Таким образом активисты ответили на всероссийскую акцию против абортов.

    В Петербурге на тротуаре разложили обувь не родившихся детей с табличками "Я мог бы сесть за репост", "Я могла бы не дожить до пенсии", "Я мог бы стать омоновцем и бить людей на митингах" и другими комментариями о социальных проблемах в России.

    Таким образом активисты группы "Уродины" ответили на всероссийскую акцию против абортов.

    "Россия – не только страна мертвых, но также и страна еще не родившихся. РФ – не только прошлое, которого не было, но также и будущее, которого не будет, государство-фейл и государство-фейк", – говорится в заявлении активистов.

    Акция выполнена в том же стиле, что и акция против абортов, которая ранее прошла в Москве и других городах России, пишет "Бумага". Текст заявления группы "Уродины" отсылает к посту участника движения "Сорок сороков" Ивана Катанаева.

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