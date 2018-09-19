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Во Львовской области запретили публичное использование русского языка

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© Фото: Андрей Иглов / РИА "Новости"

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Под запрет попадает "культурный продукт" на русском языке, в том числе различные выставки и концерты.

Во Львовской области официально запретили публичное использование русского языка. Такое решение принял Совет депутатов региона Украины, его  поддержали 57 депутатов, против выступили 43 народных избранника. Об этом сообщают "Известия".

Под запрет попадает "культурный продукт" на русском языке, в том числе различные выставки и концерты. В области будет создана специальная рабочая группа, члены которой будут проводить "разъяснительную работу" с населением.

"Установить мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта в любых формах на территории Львовской области до момента полного прекращения оккупации территории Украины", – говорится в документе.

Депутаты также поручили областной администрации подготовить обращение в Верховную Раду о внесении изменений в законодательство касательно запрета публичного использования русскоязычных произведений на всей территории страны.

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