В России создадут отдельную сотовую сеть для чиновников и силовиков‍. Она должна заработать на всей территории страны к 2024 году. Об этом сообщают «Ведомости».

Задача по созданию сети прописана в паспорте национальной программы «Цифровая экономика», одобренном правительством.

«Цифровая экономика» – национальная программа, в рамках которой планируют обеспечить широкополосной связью госсектор и школы, а также разработать программное обеспечение для «цифрового государства».

Общие затраты на национальную программу оцениваются в 73,4 миллиарда рублей. Сколько денег потребуется на создание сети связи, не сообщается.

Сеть будет работать по технологии LTE-450, которой характерна высокая скорость и малая задержка передачи данных, сказано в документах департамента информационных технологий Москвы. Устройства в этом диапазоне могут работать в качестве раций, а также передавать видео.

Все частоты в диапазоне 450 мегагерц использует компания «Т2 РТК холдинг» (бренд Tele2), рассказал источник газеты. Представители Tele2 говорят, что компания готова участвовать в проекте и сейчас обсуждает это с властями.

Компания Tele2 использовала сеть LTE-450, чтобы обеспечить связью экстренные службы во время чемпионата мира по футболу 2018 года.