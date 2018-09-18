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ЖКС №2 Центрального района заменил исторические двери в бывшей аптеке Пеля на пластик

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© Фото: КГИОП

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По факту самовольного демонтажа КГИОП обратился в полицию.

ЖКС №2 Центрального района незаконно снял исторические двери в бывшей аптеке доктора Оскара Пеля на Гороховой, 24. Теперь на их месте стоит пластик. Об этом сообщили в комитете по охране памятников истории и культуры.

Здание является выявленным объектом культурного наследия «Дом И.Д. Черткова». Стекло с надписью «АПТЕКА» в том числе отнесено к предмету охраны памятника. По факту самовольного демонтажа КГИОП обратился в полицию.

Фото: КГИОП
 

«Разрешение на проведение работ по замене дверных заполнений КГИОП не выдавал. Для рассмотрения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении вызван представитель ООО «ЖКС №2 Центрального района», – рассказали в Смольном, добавив, что намерены вернуть двери на их историческое место.

В 1840 году двухэтажный дом, принадлежавший тогда Ивану Черткову, был надстроен двумя этажами со стороны Гороховой улицы и третьим этажом по каналу Грибоедова. Была сделана каменная пристройка и построены службы во дворе. Проект выполнил архитектор Александр Пель.

Спустя десять лет дом перешел по наследству к Елене Шуваловой, дочери Черткова. В доме размещались мясная и свечная лавки, чайный и часовой магазины, парикмахерская, позолотная мастерская, портерная Дурдина, литография Гейндрихсена и типография Эттингер, магазин молочных продуктов Сумаковых, ювелирная мастерская Бланка и аптека Пеля. Сын основателя дела Василия Пеля – Оскар Пель – жил в доме 24 по Гороховой и держал в нем аптеку.

В 1888-1894 годах владелицы дома - дочери Шуваловой. В 1897 году домом владел «спичечный король» Василий Лапшин. В течение советского времени и до сих пор в доме располагается аптека, в ее помещениях сохранились старинные шкафы и прилавки из дерева.

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