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"Сурово и безжалостно": Милонов предложил Скворцовой ввести сухой закон

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© Фото: Максим Блинов / РИА "Новости"

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По мнению депутата, без таких суровых мер "будущее страны утонет в гектолитрах ядовитого алкогольного зелья".

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил министру здравоохранения Веронике Скворцовой ввести сухой закон. Об этом сообщает РИА "новости" со ссылкой на письмо Милонова.

По мнению депутата, без таких суровых мер "будущее страны утонет в гектолитрах ядовитого алкогольного зелья".

Милонов предложил радикально пересмотреть механизм розничной продажи и рекламы любой спиртной продукции. Данные меры, по его словам, следует принимать "сурово и безжалостно".

"К бутылке тянутся не только взрослые, но даже дети – на периферии, в отличие от центральных регионов, не всегда строго следят за правилами продажи алкогольной продукции, а надзорные и контролирующие органы не успевают принимать профилактические меры", – заявил депутат.

Депутат добавил, что прежде ни до 1917 года, ни в период существования СССР таких объемов потребления алкоголя не было. Согласно статистике на 2018 год, на душу населения, включая детей, приходится около 18 литров спирта.

Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин заявил, что "в настоящий исторический период переход на сухой закон вряд ли возможен". По словам Говорина, более конструктивной мерой было бы постепенное снижение спроса на алкоголь среди населения.

"Необходимо двигаться по пути постепенного уменьшения крепких алкогольных напитков и формирования трезвеннического отношения к потреблению алкоголя среди молодёжи. Мы должны с помощью этого комплекса мер снизить спрос на алкоголь. Это более конструктивное направление, которое даст действенные результаты", – цитирует RT Говорина.

Сухой закон действовал в СССР при Михаиле Горбачеве, тогда в рамках антиалкогольной кампании повысили цены на спиртное, ограничив его продажу.

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