Вера в бога и совет отца: Путин ответил на личные вопросы россиян

Во время "прямой линии" 7 июня ведущие задали президенту России Владимиру Путину несколько личных вопрос в форме блиц-опроса.

Одним из самых важных стал вопрос "Когда вы поверили в бога?" Путин признался, что ему очень трудно говорить на публику о вере в бога, он назвал вопрос очень интимным.

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"Каждый человек рождается с верой в бога, на мой взгляд. Только разные люди в разное время начинают это понимать. Например, во время Великой Отечественной войны, когда даже самые отъявленные атеисты, уверен, каждый из них, идя в атаку, думал о боге. Поэтому есть люди, которые понимают это без всяких экстремальных ситуаций, но каждый думает об этом", – считает президент.

Еще один вопрос касался совета его отца, который Путин передал бы внукам. Президент моментально ответил: "Не врать!"

"Есть ли вопрос, на который у вас точно нет ответа?" – спросил ведущий. "На ваш вопрос трудно дать ответ. Но, если у меня нет ответа, я стараюсь его найти, стараюсь делать это со своими коллегами", – ответил президент.

Путина также спросили, что делать, когда не знаешь, что делать. "У автомобилистов есть такое правило: не уверен – не обгоняй. Это правило очень важно и для людей моей профессии. Поэтому, когда я не знаю, что делать, я ищу выход до тех пор, пока не сформулирую устойчивое мнение», – ответил он.

"Чем необходимо пожертвовать, чтобы быть президентом?" – задали Путину вопрос. "Личной сферой жизни человека. Это неизбежно. Но есть и мощный компенсатор. Это все компенсируется осознанием того, что ты занимаешься важным делом, направленным на повышение благосостояния людей и укрепление самого главного, что есть в жизни, – Родины", – сказал президент.

"Прямая линия" началась в 12:00 и продолжится около четырех часов, принимать вопросы от жителей России будут до окончания эфира. Их можно задавать по номеру телефона 8-800-200-40-40 (по России), а также +7-499-550-40-40 и +7-495-539-40-40 (из других стран). Звонки со стационарных телефонов бесплатные. Вопросы принимают по короткому номеру 04040, можно отправить SMS или MMS на русском языке, объем текста не более 70 знаков.

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