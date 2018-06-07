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Путин: Третья мировая война может оказаться концом цивилизации

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© Фото: kremlin.ru

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По словам президента, это понимание должно сдерживать нас от опасных действий.

Президент России Владимир Путин во время "прямой линии" заявил, что Третья мировая война может оказаться концом цивилизации.

"Третья мировая война – это конец цивилизации, это понимание должно сдерживать нас от опасных действий", – сказал Путин, отвечая на вопрос одного из зрителей "будет ли третья мировая война?".

Президент подчеркнул, что сам факт, что после окончания Второй мировой войны мы живем в глобальном мире, не считая региональных войн, которые возникают по тем или иным причинам, можно благодарить паритет между ведущими военными державами, достигнутый из-за страха взаимного уничтожения.

Путин напомнил слова физика-теоретика Альберта Эйнштейна: "Я не знаю, какими средствами будет вестись третья мировая война, но четвертая будет вестись с помощью камней и палок".

"Прямая линия" началась в 12:00 и продолжится около четырех часов, принимать вопросы от жителей России будут до окончания эфира. Их можно задавать по номеру телефона 8-800-200-40-40 (по России), а также +7-499-550-40-40 и +7-495-539-40-40 (из других стран). Звонки со стационарных телефонов бесплатные. Вопросы принимают по короткому номеру 04040, можно отправить SMS или MMS на русском языке, объем текста не более 70 знаков.

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