Пять баллов: Дмитрий Медведев оценил станцию метро "Новокрестовская" (ФОТО)

Премьер-министр России Дмитрий Медведев высоко оценил новую станцию петербургского метро "Новокрестовская", которую обещают полноценно открыть до конца мая. Об этом сообщает "Интерфакс".

Отвечая на вопрос строителей при посещении станции 16 мая, какую бы оценку за работу он им поставил, Медведев ответил, что "без сомнения пять баллов".

"Такого метро у нас еще не было, чтобы на намывной территории и с двумя тоннелями. Это, конечно, абсолютно уникальный строительный опыт", – сказал премьер.

Фото: government.ru

"Новокрестовская" строилась с 2015 года к Чемпионату мира по футболу, в тестовом режиме она была открыта на один день, 13 мая. Это было сделано для болельщиков матча между "Зенитом" и "СКА-Хабаровск".

"Мы понимаем, насколько для такого города, как Петербург, для такого огромного мегаполиса, важным является современное метро, потому что все коммуникации из-за большого потока машин затруднены, даже несмотря на создание новых магистралей. Метро никто не заменит", – отметил Медведев.

"Самое главное, когда футбол закончится, станция останется, люди будут ей пользоваться, благодарить метростроителей", – добавил Медведев. Он выразил надежду, что в ходе эксплуатации со станцией "все будет нормально".

При первом посещении новой станции "зеленой ветки" 13 мая петербуржцы и гости города пожаловались на запах сырости, лужи и неработающие эскалаторы. Неделей ранее в метро уже появились новые схемы подземки со станциями "Новокрестовская" и "Беговая". Власти Петербурга обещали открыть их 29 апреля, однако сроки постоянно сдвигаются.

Обе станции построены к ЧМ-2018, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Строительством занимался "Метрострой", стоимость контракта – 30,086 млрд рублей. В компании "Санкт-Петербург.ру" заверили, что две станции готовы на 100%.

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