  • 16 Май 2018
USD 08.05.2018 62.7148 -0.4864
USD ММВБ 21:19 61.6884  
EUR 08.05.2018 74.8125 -0.8267
EUR ММВБ 21:19 72.8949  
Нефть($) 16.05.2018 78.79 +1.04
Нефть(p) 16.05.2018 4941.30 +27.41

Пять баллов: Дмитрий Медведев оценил станцию метро "Новокрестовская" (ФОТО)

Автор:


© Фото: government.ru
    следующая

    Темы дня

    Премьер-министр России посмотрел новую станцию 16 мая, ее обещают открыть для всех пассажиров до конца месяца.

    Премьер-министр России Дмитрий Медведев высоко оценил новую станцию петербургского метро "Новокрестовская", которую обещают полноценно открыть до конца мая. Об этом сообщает "Интерфакс".

    Отвечая на вопрос строителей при посещении станции 16 мая, какую бы оценку за работу он им поставил, Медведев ответил, что "без сомнения пять баллов".

    "Такого метро у нас еще не было, чтобы на намывной территории и с двумя тоннелями. Это, конечно, абсолютно уникальный строительный опыт", – сказал премьер.

    Фото: government.ru
     

    "Новокрестовская" строилась с 2015 года к Чемпионату мира по футболу, в тестовом режиме она была открыта на один день, 13 мая. Это было сделано для болельщиков матча между "Зенитом" и "СКА-Хабаровск".

    "Мы понимаем, насколько для такого города, как Петербург, для такого огромного мегаполиса, важным является современное метро, потому что все коммуникации из-за большого потока машин затруднены, даже несмотря на создание новых магистралей. Метро никто не заменит", – отметил Медведев.

    "Самое главное, когда футбол закончится, станция останется, люди будут ей пользоваться, благодарить метростроителей", – добавил Медведев. Он выразил надежду, что в ходе эксплуатации со станцией "все будет нормально".

    При первом посещении новой станции "зеленой ветки" 13 мая петербуржцы и гости города пожаловались на запах сырости, лужи и неработающие эскалаторы. Неделей ранее в метро уже появились новые схемы подземки со станциями "Новокрестовская" и "Беговая". Власти Петербурга обещали открыть их 29 апреля, однако сроки постоянно сдвигаются.

    Обе станции построены к ЧМ-2018, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Строительством занимался "Метрострой", стоимость контракта – 30,086 млрд рублей. В компании "Санкт-Петербург.ру" заверили, что две станции готовы на 100%.

    У "Санкт-Петербург.ру" появился свой телеграм-канал "Как это сделано". Здесь только полезные тексты: памятки, советы профессионалов, инструкции – подписывайтесь, и мы подготовим вас ко всему на свете.

    По теме

    Все новости рубрики
      следующая
      следующая
      Все новости
      Общество
      YouDo в Санкт-Петербурге
      Репетиторы Санкт-Петербурга

      Лучшее в Петербурге

      Куда в Петербурге и окрестностях отправиться на шашлыки

      «Санкт-Петербург.ру» разобрался, как не нарушить закон, устраивая пикник на природе.

      читать далее →

      Все о корюшке: где купить, как правильно чистить и вкусно приготовить

      Рекомендации специалистов, ценные советы петербуржцев и разные виды приготовления – портал «Санкт-Петербург» попробовал царь-рыбку и теперь не может остановиться.

      читать далее →

      Пока все цветет: лучшие сады для фотосессии в Петербурге

      Старые, молодые, в центре и на окраине – портал «Санкт-Петербург.ру» нашел самые яркие сады в Северной столице, где можно не только подышать свежим воздухом и полюбоваться красотой, но и сделать отличные фотографии.

      читать далее →

      Как это сделано

      написать письмо

      Как пережить аномальную жару в Петербурге: советы спасателей

      МЧС советует меньше бывать на улице и не утруждать себя физическими нагрузками.

      все письма →
      прочитать письмо →

      Проверено на себе

      «Чартерный» терминал глазами болельщика: как Пулково-2 примет футбольных фанатов на ЧМ-2018

      «Санкт-Петербург.ру» проверил готовность прошедшего реконструкцию терминала к приему футбольных фанатов.

      читать далее →

      Гид по Петербургу

      Жизнь после смерти: могилы знаменитостей в Петербурге

      Актеры, музыканты, режиссеры, политики – самые известные захоронения последних лет в Северной столице.

      читать далее →

      Пресс-релизы

      14.05.18
      «Билайн» говорит «Welcome!» болельщикам Чемпионата мира по футболу
      08.05.18
      Доставка цветов по Санкт-Петербургу
      08.05.18
      Правильные коттеджи – только у «Good Village»
      04.05.18
      Магазин серверов
      18.04.18
      Петербургский стиль: как совместить летние тренды и капризную погоду
      12.04.18
      Фотообои на заказ от отечественного производителя
      12.04.18
      Чего ждать от сборной России на Чемпионате мира 2018?
      10.04.18
      «Манчестер Юнайтед» выиграл в английском «дерби» у «Манчестер Сити»

      сделано в spbnews

      © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
      Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
      Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram