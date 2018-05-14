Петербург 18 мая присоединится к акции «На работу на велосипеде»

Петербург 18 мая присоединится к всероссийской акции «На работу на велосипеде». Организаторы приглашают горожан хотя бы раз доехать до места работы или учебы на велосипеде и понять, как это просто и приятно.

Для дополнительной мотивации на улицах Северной столицы традиционно появятся «энергетические точки», где можно будет красиво сфотографироваться, подкрепиться и получить подарки от партнеров акции.

Например, IKEA поставит на улице вертикальную кровать для желающих сфотографироваться в постели с велосипедом, туристическое агентство CheapTrip устроит в центре мегаполиса тропический рай с коктейлями и девчонками в купальниках, Театр эстрады имени Райкина подготовит на своей точке особый перфоманс, а школа RockYroki соберет оркестр из велосипедных звонков, к которому сможет присоединиться любой желающий.

Тема акции в этом году – кино. Все участники получат карту Петербурга с удобным и безопасным маршрутом для велопрогулки по самым живописным местам съемок кино. Всю карту бонусов и энергетических точек можно посмотреть по этой ссылке.

Основная цель акции «На работу на велосипеде» – показать, что, вопреки существующим стереотипам, велосипед может быть эффективной и разумной транспортной альтернативой. Он является хорошим способом поддержания физической формы, инструментом для улучшения экологии и транспортной ситуации в городе.