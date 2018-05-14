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Петербург 18 мая присоединится к акции «На работу на велосипеде»

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© Фото: vk.com/btwspb
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    На улицах Северной столицы появятся «энергетические точки», где можно будет сфотографироваться, подкрепиться и получить подарки.

    Петербург 18 мая присоединится к всероссийской акции «На работу на велосипеде». Организаторы приглашают горожан хотя бы раз доехать до места работы или учебы на велосипеде и понять, как это просто и приятно.

    Для дополнительной мотивации на улицах Северной столицы традиционно появятся «энергетические точки», где можно будет красиво сфотографироваться, подкрепиться и получить подарки от партнеров акции.

    Например, IKEA поставит на улице вертикальную кровать для желающих сфотографироваться в постели с велосипедом, туристическое агентство CheapTrip устроит в центре мегаполиса тропический рай с коктейлями и девчонками в купальниках, Театр эстрады имени Райкина подготовит на своей точке особый перфоманс, а школа RockYroki соберет оркестр из велосипедных звонков, к которому сможет присоединиться любой желающий.

    Тема акции в этом году – кино. Все участники получат карту Петербурга с удобным и безопасным маршрутом для велопрогулки по самым живописным местам съемок кино. Всю карту бонусов и энергетических точек можно посмотреть по этой ссылке.

    Основная цель акции «На работу на велосипеде» – показать, что, вопреки существующим стереотипам, велосипед может быть эффективной и разумной транспортной альтернативой. Он является хорошим способом поддержания физической формы, инструментом для улучшения экологии и транспортной ситуации в городе.

    У «Санкт-Петербург.ру» появился свой телеграм-канал «Как это сделано». Здесь только полезные тексты: памятки, советы профессионалов, инструкции – подписывайтесь, и мы подготовим вас ко всему на свете.

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