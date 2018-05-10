В Петербурге 10 мая официально завершился отопительный сезон. Об этом сообщили в комитете по энергетике и инженерному обеспечению.

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Решение о прекращении теплоснабжения зданий принимается лишь при установившейся среднесуточной температуре воздуха в десять градусов тепла и выше в течение трех суток, а также с учетом прогнозов синоптиков петербургского Гидрометцентра.

Отопительный сезон 2017-2018 годов, продлившийся 232 дня, стал далеко не самым длинным в истории предприятия. Прошлый сезон длился 241 день и завершился 19 мая, отметили в ГУП «ТЭК СПб». Как показывает статистика, которую ведут с середины 70-ых годов, в среднем отопительный сезон в Петербурге продолжается 230 дней.

Предприятия с 00:00 начали отключать дома Северной столицы от теплоснабжения. С сегодняшнего дня начнут испытывать сети и проводить плановый ремонт труб. Первое тестирование тепловых сетей на плотность и прочность пройдет в зоне групповых котельных Приморского и Всеволожского районов. 11 мая испытания пройдут от котельных Колпинского, Пушкинского и Приморского районов.

Если на улице 20 градусов тепла, а у вас до сих пор горячие батареи, либо если вы ходите дома в шубе и все равно мерзнете, то советуем прочесть подробный материал портала «Санкт-Петербург.ру», где прописано от чего и кого зависит погода в доме, куда обращаться, если у вас проблемы с температурой в квартире.

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