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В Петербурге 10 мая официально завершился отопительный сезон

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© Фото: Instagram / @anyagrapes

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Предприятия с 00:00 начали отключать дома Северной столицы от теплоснабжения.

В Петербурге 10 мая официально завершился отопительный сезон. Об этом сообщили в комитете по энергетике и инженерному обеспечению.

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Решение о прекращении теплоснабжения зданий принимается лишь при установившейся среднесуточной температуре воздуха в десять градусов тепла и выше в течение трех суток, а также с учетом прогнозов синоптиков петербургского Гидрометцентра.

Отопительный сезон 2017-2018 годов, продлившийся 232 дня, стал далеко не самым длинным в истории предприятия. Прошлый сезон длился 241 день и завершился 19 мая, отметили в ГУП «ТЭК СПб». Как показывает статистика, которую ведут с середины 70-ых годов, в среднем отопительный сезон в Петербурге продолжается 230 дней.

Предприятия с 00:00 начали отключать дома Северной столицы от теплоснабжения. С сегодняшнего дня начнут испытывать сети и проводить плановый ремонт труб. Первое тестирование тепловых сетей на плотность и прочность пройдет в зоне групповых котельных Приморского и Всеволожского районов. 11 мая испытания пройдут от котельных Колпинского, Пушкинского и Приморского районов.

Если на улице 20 градусов тепла, а у вас до сих пор горячие батареи, либо если вы ходите дома в шубе и все равно мерзнете, то советуем прочесть подробный материал портала «Санкт-Петербург.ру», где прописано от чего и кого зависит погода в доме, куда обращаться, если у вас проблемы с температурой в квартире.

У «Санкт-Петербург.ру» появился свой телеграм-канал «Как это сделано». Здесь только полезные тексты: памятки, советы профессионалов, инструкции – подписывайтесь, и мы подготовим вас ко всему на свете.

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