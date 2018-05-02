Экскаваторы снесли рынок автозапчастей на проспекте Энергетиков

К вечеру 2 мая экскаваторы полностью снесли рынок автозапчастей на проспекте Энергетиков. Об этом сообщили очевидцы в группе "Красногвардейский район Санкт-Петербурга".

Две площадки площадью 13 тыс. и 3700 кв. метров существовали на этом месте больше 20 лет. Сейчас на месте рынка образовалось пустынное поле.

По данным "Фонтанки", демонтировать торговые павильоны здесь начали еще 11 апреля. В комитете по контролю за имуществом заявили, что рынок занимает две площадки незаконно.

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