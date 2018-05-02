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За флаг Великобритании на шествии 1 мая в Петербурге оштрафовали на 11 тыс. рублей

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© Фото: Наталья Шкуренок / Facebook

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Наказание получил активист Вадим Чарушев, в сумму также входит неподчинение полицейским.

Петроградский суд оштрафовал на 11 тыс. рублей активиста Вадима Чарушева, который был задержан на шествии 1 мая, так как нес флаг Великобритании. Об этом сообщается на странице депутата Бориса Вишневского в Facebook.

"Суд за "неправильные флаги" на Первомайской демонстрации. Суд над Вадимом Чарушевым закончился. Штрафы 10000 и 1000 рублей", – расскзал Григорий Михнов-Вайтенко, который вместе с Вишневским находится сейчас в суде, где идут заседания по десяти задержанным на первомайском шествии.

Активист Вадим Чарушев попал под статью 20.2 КоАП (Нарушение порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования), за это нарушение ему дали 10 тыс. штрафа. Еще одну тысячу рублей добавили по статье 19.3 КоАП (Неповиновение распоряжению сотрудника полиции, военнослужащего, сотрудника органов федеральной службы).

Остальные задержанные на шествии 1 мая ожидают решений суда. По словам Вишневского, одной из активисток – Марии Кожеватовой – стало плохо, ее отвезли в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. Девушке вменяется популяризация национальных цветов Украины, пишет "Фонтанка.ру".

"Она несла флаг "Яблока", к которому была прикреплена какая-то желто-голубая тряпочка. В ней полиция разглядела флаг", – рассказал Вишневский.

Еще одной жительнице Петербурга – Варваре Михайловой – грозит тюрьма за портрет президента Владимира Путина на шествии 1 мая. Она несла изображение президента России в колонне партии мертвых. Она тоже ожидает заседания суда по ее делу.

По данным МВД, в первомайском шествии участвовали 60 тыс. человек. Демонстрация совпала с на Маршем в защиту Петербурга и с митингом в поддержку заблокированного мессенджера Telegram. На Марше были задержаны больше десяти человек. Большую часть активистов отправили в отделения полиции из-за флагов Украины и западных стран.

На митинге в поддержку Telegram, который прошел на Марсовом поле, полицейские отнесли в автозак одного активиста. Правоохранители призвали людей расходиться во время завершения акции, но один молодой человек отказался уходить, ссылаясь на 31-ю статью Конституции о свободе собраний. Полицейские потребовали предъявить документы, но, получив отказ, задержали его.

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