В Ленобласти спасли лосенка, которому всего три дня (ВИДЕО)

Жители поселка Будогощь в Киришском районе Ленобласти спасли лосенка, которому всего три дня. Сейчас за ним ухаживают в карантинном центре диких животных «Велес».

«Трудно представить его состояние, его мысли, ему три дня, он один. И как сильно ты не плачь и не зови маму, она не придет», – рассказали в центре.

Малыша назвали Светозар (славянское имя – озаряющий светом). Сотрудники центра предполагают, что мама лосенка погибла во время схватки с хищниками, пришедшими на запах крови.

Вес животного не превышает 15 кг, его кормят семь раз в сутки. «Велес» обратился к неравнодушным петербуржцам с просьбой помочь с покупкой козьего молока. Светозар выпивает за сутки по 1,5 литра молока.

Видео: Центр ВЕЛЕС / YouTube