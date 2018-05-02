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В Ленобласти спасли лосенка, которому всего три дня (ВИДЕО)

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© Фото: vk.com/veles_spb
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    Малыша назвали Светозар, сейчас за ним ухаживают в карантинном центре диких животных «Велес».

    Жители поселка Будогощь в Киришском районе Ленобласти спасли лосенка, которому всего три дня. Сейчас за ним ухаживают в карантинном центре диких животных «Велес».

    «Трудно представить его состояние, его мысли, ему три дня, он один. И как сильно ты не плачь и не зови маму, она не придет», – рассказали в центре.

    Малыша назвали Светозар (славянское имя – озаряющий светом). Сотрудники центра предполагают, что мама лосенка погибла во время схватки с хищниками, пришедшими на запах крови.

    Вес животного не превышает 15 кг, его кормят семь раз в сутки. «Велес» обратился к неравнодушным петербуржцам с просьбой помочь с покупкой козьего молока. Светозар выпивает за сутки по 1,5 литра молока.

    Видео: Центр ВЕЛЕС / YouTube

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