В Петербурге будет пасмурно до конца рабочей недели. Об этом говорится в прогнозе на сайте ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Завтра, 3 мая, ночью и утром будет местами слабый туман, сообщили в ГУ МЧС по Петербургу. Температура воздуха ночью от 4 до 6 градусов тепла, днем – от 12 до 14 градусов.

В пятницу, 4 мая, будет примерно такая же погода, только с большей вероятностью дождя. В субботу и воскресенье обещают облачную погоду, но без осадков.

У «Санкт-Петербург.ру» появился свой телеграм-канал «Как это сделано». Здесь только полезные тексты: памятки, советы профессионалов, инструкции – подписывайтесь, и мы подготовим вас ко всему на свете.

Фото: meteoinfo.ru