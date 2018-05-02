Facebook запускает сервис знакомств, сообщает «Медуза». Марк Цукерберг заявил, что в социальной сети 200 млн человек называют себя одинокими.

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«В Facebook 200 млн человек, которые называют себя одинокими, так что здесь точно можно кое-что сделать», – сказал он, выступая на ежегодной конференции для разработчиков F8.

По словам главы соц. сети, сервис будет предназначен, прежде всего, для пользователей, которые ищут длительных отношений, а не однократных свиданий.

Сервис знакомств не будет показывать пользователям профили друзей. Цукерберг не назвал конкретную дату, когда сервис будет запущен.

После выступления Цукерберга акции Facebook выросли на 1,1%. Акции компании Match Group, которой принадлежит самый знаменитый в мире сервис знакомст Tinder, обвалились более чем на 22%.

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