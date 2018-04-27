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Ледоколы «Мудьюг» и «Новороссийск» вошли в акваторию Невы (ФОТО)

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© Фото: Яна Рубина / «Санкт-Петербург.ру»
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    Они примут участие в Фестивале ледоколов, который пройдет в Петербурге 29 и 30 апреля.

    Утром 27 апреля в акваторию Невы вошли действующие ледоколы «Мудьюг» и «Новороссийск». Они примут участие в пятом юбилейном Фестивале ледоколов, который пройдет в Петербурге 29 и 30 апреля.

    Вскоре к ним присоединятся еще три ледокола – «Невская застава», «Иван Крузенштерн» и «Санкт-Петербург». В дни фестивале все они будут открыты для бесплатного посещения.

    Фото: Яна Рубина / «Санкт-Петербург.ру»
     

    «Три из них будут располагаться на набережной Лейтенанта Шмидта и два – со стороны Английской набережной. Отличием фестиваля в 2018 году является то, что в нем впервые принимает участие ледокол «Новороссийск», который был спущен на воду в 2015 году – современный, мощный, интересный», – рассказала Ника Мешанова, гендиректор оператора Фестиваля ледоколов компании «Би-Си-Эй».

    Для петербуржцев и гостей города в рамках фестиваля также откроют ледокол «Красин», филиал Музея Мирового океана в Петербурге. Все площадки фестиваля будут работать с 11:00 до 20:00. Торжественное открытие фестиваля пройдет 29 апреля в 13:00. Полную программу можно посмотреть здесь.

    Фото: Яна Рубина / «Санкт-Петербург.ру»

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