Ледоколы «Мудьюг» и «Новороссийск» вошли в акваторию Невы (ФОТО)

Утром 27 апреля в акваторию Невы вошли действующие ледоколы «Мудьюг» и «Новороссийск». Они примут участие в пятом юбилейном Фестивале ледоколов, который пройдет в Петербурге 29 и 30 апреля.

Вскоре к ним присоединятся еще три ледокола – «Невская застава», «Иван Крузенштерн» и «Санкт-Петербург». В дни фестивале все они будут открыты для бесплатного посещения.

Фото: Яна Рубина / «Санкт-Петербург.ру»

«Три из них будут располагаться на набережной Лейтенанта Шмидта и два – со стороны Английской набережной. Отличием фестиваля в 2018 году является то, что в нем впервые принимает участие ледокол «Новороссийск», который был спущен на воду в 2015 году – современный, мощный, интересный», – рассказала Ника Мешанова, гендиректор оператора Фестиваля ледоколов компании «Би-Си-Эй».

Для петербуржцев и гостей города в рамках фестиваля также откроют ледокол «Красин», филиал Музея Мирового океана в Петербурге. Все площадки фестиваля будут работать с 11:00 до 20:00. Торжественное открытие фестиваля пройдет 29 апреля в 13:00. Полную программу можно посмотреть здесь.

Фото: Яна Рубина / «Санкт-Петербург.ру»