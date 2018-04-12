В ночь на 13 апреля разведут Дворцовый и Гренадерский мосты

В ночь с 12 на 13 апреля разведут Дворцовый и Гренадерский мосты. Об этом сообщили в СПб ГБУ «Мостотрест».

«Дворцовый будет разведен с 01:10 до 02:50 и с 03:10 до 04:55, Гренадерский – с 01:30 до 04:30. Наводка мостов может быть осуществлена ранее указанного времени», – рассказали в пресс-службе.

На Неве и Малой Неве навигация официально началась 10 апреля, на рукавах Невы начнется 20 апреля.

Следить за разводкой мостов в режиме онлайн можно на главной странице сайта Мостотреста, а также в мобильном приложении «Мосты Петербурга» в Google Play и AppStore, которые работают с августа 2017 года и доступны на трех языках – русском, английском и китайском.