В Пасхальную ночь в Петербурге будут ходить ночные автобусы

В Пасхальную ночь , с 7 на 8 апреля, в Петербурге будут ходить ночные автобусы, сообщили в СПб ГУП «Пассажиравтотранс».

«Для доставки пассажиров к станциям метро будет организовано движение по 11 маршрутам: №№ 8, 12, 56, 77, 80, 93, 106, 114, 130, 142, 154. Интервал с 00:00 до 06:00 составит 30 минут. Оплатить проезд можно покупкой разового билета и электронным проездным», – рассказали в пресс-службе.

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В постоянном режиме они начнут курсировать в ночь на субботу и на воскресенье с 30 апреля. Автобусы ежегодно ходят по маршрутам №№ 1М, 2М, 3М, 4М, 5М, дублирующим линии метро. В праздники (1 и 9 мая, «Ночь музеев», День города, «Алые паруса») они будут подвозить горожан к станциям метрополитена.

В 2017 году ночными автобусами воспользовались 42 тыс. человек.