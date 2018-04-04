В ночь на 5 апреля разведут Володарский мост и закроют движение по Биржевому

В ночь с 4 на 5 апреля разведут Володарский мост и закроют движение по Биржевому мосту. Об этом сообщили в СПб ГБУ «Мостотрест».

«Будет произведена технологическая разводка Володарского моста с 02:00 до 03:45 и с 04:15 до 05:45. Наводка моста может быть осуществлена ранее указанного времени», – рассказали в пресс-службе.

Движение транспорта по Биржевому мосту будет закрыто с 02:00 до 04:55. Официально навигация на Неве и Малой Неве начнется 10 апреля, на рукавах Невы – 20 апреля.

Следить за разводкой мостов в режиме онлайн можно на главной странице сайта Мостотреста, а также в мобильном приложении «Мосты Петербурга» в Google Play и AppStore, которые работают с августа 2017 года и доступны на трех языках – русском, английском и китайском.