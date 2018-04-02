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Владельцев ТРК обяжут перенести кинотеатры и детские комплексы на нижние этажи

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© Фото: Денис Абрамов / РИА "Новости"

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Инициативу разрабатывает комиссия комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.

Владельцев ТРК обяжут перенести кинотеатры и детские комплексы на нижние этажи. Об этом заявил зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный, пишет ТАСС.

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"Я надеюсь, что работа нашей комиссии закончится уже в весеннюю сессию, уже будут соответствующие законодательные инициативы. Я думаю, к концу года вся работа с точки зрения нормативно-правового регулирования будет завершена, и в этом году ТРК уже приступят к соответствующей реорганизации", – рассказал Выборный в эфире телеканала "Россия 1".

По его словам, Госдума планирует усилить уголовную ответственность за оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности.

Ранее депутаты Госдумы от фракции "Единая Россия" Евгений Ревенко, Дмитрий Сазонов и Юрий Швыткин обратились в Министерство строительства и ЖКХ РФ с просьбой запретить размещение детских игровых зон и кинотеатров выше второго этажа в ТРК.

По факту пожара в ТРК "Зимняя вишня" в Кемеровов, в котором погибли 64 человека, СК России возбудил уголовные дела по статьям "Причинение смерти по неосторожности", "Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц", "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Среди погибших было много детей, находившихся в кинотеатре.

Суд арестовал техдиректора ТРЦ "Зимняя вишня" Георгия Соболева, управляющую ТРЦ Надежду Судденок, не включившего пожарную сигнализацию охранника Сергея Антюшкина, руководителя "Системного интегратора" Игоря Полозиненко, электрика компании "Системный интегратор" Александра Никитина.

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