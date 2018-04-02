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В ночь на 3 апреля разведут Биржевой мост

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© Фото: Юрий Васильев / mostotrest-spb.ru

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Официально навигация на Неве и Малой Неве начнется 10 апреля, на рукавах Невы – 20 апреля.

В ночь со 2 на 3 апреля разведут Биржевой мост, который соединяет Васильевский и Петроградский острова. Технологическая разводка будет произведена с 02:00 до 04:55, рассказали в СПб ГБУ «Мостотрест».

Наводка моста может быть осуществлена ранее указанного времени. Официально навигация на Неве и Малой Неве официально начнется 10 апреля, на рукавах Невы – 20 апреля.

Биржевой мост начнут ремонтировать в конце 2018 года. Сейчас ведутся проектные работы и согласования. Ремонт точно не начнется до завершения Чемпионата мира по футболу. Предположительное время ремонта моста – от одного года до двух. Это зависит от того, будет ли полностью перекрываться движение по мосту или нет.

Следить за разводкой мостов в режиме онлайн можно на главной странице сайта Мостотреста, а также в мобильном приложении «Мосты Петербурга» в Google Play и AppStore, которые работают с августа 2017 года и доступны на трех языках – русском, английском и китайском.

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