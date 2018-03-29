На главный военно-морской парад страны в честь Дня ВМФ в Петербург придут более 40 боевых кораблей

На главный военно-морской парад страны в честь Дня военно-морского флота в Петербург придут более 40 боевых кораблей. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу.

"В этом году в параде планируется задействовать 41 боевой корабль, в том числе 18 новейших, один из них – малый ракетный корабль "Ураган", строительство которого завершено в 2018 году. Будет привлечено 25 воздушных судов и более четырех тыс. военнослужащих", – сказал министр.

По его словам, в прошлом году по поручению президента РФ прошел первый в истории современной России главный военно-морской парад, и теперь он будет проводиться ежегодно.

"Это мероприятие призвано возродить славные морские традиции страны, показать силу и мощь российского военно-морского флота, его готовность выполнять широкий спектр задач в любых районах Мирового океана", – отметил глава Минобороны.

Шойгу пообещал, что парад станет незабываемым праздником, он не сомневается, что праздник привлечет внимание большого числа зрителей.

В 2017 году на парад в Северную столицу прибыл флагман Северного флота тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий" вместе с подводным ракетным крейсером стратегического назначения "Дмитрий Донской" – самой тяжелой подлодкой в мире.

В прошлый раз все боевые корабли были открыты для посетителей, а празднование Дня ВМФ традиционно закончилось фейерверком.

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