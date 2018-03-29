В ночь на 30 марта в Петербурге разведут четыре моста

В ночь с 29 на 30 марта в Петербурге разведут четыре моста: Дворцовый мост, Литейный мост, мост Александра Невского и Тучков мост.

«Дворцовый мост будет разведен с 01:10 до 02:50 и с 03:10 до 04:55, Литейный – с 01:40 до 04:45, мост Александра Невского – с 02:20 до 05:10, Тучков мост – с 02:00 до 02:55 и с 03:35 до 04:55», – рассказали в СПб ГБУ «Мостотрест».

Мосты готовят к навигации и проверяют разводные пролеты. Навигация на Неве и Малой Неве официально начнется 10 апреля, на рукавах Невы – 20 апреля.

Следить за разводкой мостов в режиме онлайн можно на главной странице сайта Мостотреста, а также в мобильном приложении «Мосты Петербурга» в Google Play и AppStore, которые работают с августа 2017 года и доступны на трех языках – русском, английском и китайском.