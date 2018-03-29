ГУП «ТЭК СПб» 29 марта проверит на прочность теплосети в Московском и Красносельском районах. Жителей и гостей Северной столицы просят быть внимательными и осторожными.

В Московском районе испытания затронут теплосети в зонах, ограниченных улицами:

– улица Смоленская, Московский проспект, улица Киевская;

– Московский проспект и Киевская улица (дома 94, 96, 98 по Московскому проспекту);

– улица Смоленская, Московский проспект, улица Киевская и Заозерная улица.

В Красносельском районе испытания пройдут на теплосетях в границах: Красносельское шоссе, Волхонское шоссе, улица Коммунаров, Полевая улица и Аннинское шоссе.

«ГУП «ТЭК СПб» убедительно просит горожан быть предельно внимательными и осторожными в дни проведения температурных испытаний: не приближаться к местам парения, помнить, что под асфальтом может находиться промоина с кипятком, не заходить за ограждения, не оставлять транспорт и не парковать машины в охранной зоне тепловых сетей», – говорится на сайте предприятия.

Сообщать о поврежденных трубопроводах необходимо по телефонам: 004, 112 или 601-93-93.

Всего с 26 марта по 27 апреля 2018 года предприятие проведет 94 температурных испытания тепловых сетей от энергетических источников в 13 районах города: Приморском, Выборгском, Калининском, Красногвардейском, Московском, Кировском, Невском, Пушкинском, Красносельском, Колпинском, Фрунзенском, Василеостровском, Петроградском, а также во Всеволожском районе.

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