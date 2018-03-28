В ночь на 29 марта разведут Дворцовый и Тучков мосты

В ночь с 28 на 29 марта разведут Дворцовый и Тучков мосты. Цель разводки – профилактическое обслуживание и проверка готовности разводных пролетов мостов к навигации.

«Дворцовый мост будет разведен с 01:10 до 02:50 и с 03:10 до 04:55, Тучков мост будет разведен с 02:00 до 02:55 и с 03:35 до 04:55», – рассказали в СПб ГБУ «Мостотрест».

Навигация на Неве и Малой Неве официально начнется 10 апреля, на рукавах Невы – 20 апреля.

Следить за разводкой мостов в режиме онлайн можно на главной странице сайта Мостотреста, а также в мобильном приложении «Мосты Петербурга» в Google Play и AppStore, которые работают с августа 2017 года и доступны на трех языках – русском, английском и китайском.