Змейка протеста: тысячи петербуржцев вышли на акцию «Забастовка избирателей» (ФОТО)

Тысячи петербуржцев днем 28 января вышли на акцию «Забастовка избирателей». Всероссийский протест, который официально был запрещен властями, организовали сторонники оппозиционного политика Алексея Навального.

Акция прошла во многих городах, однако общее число задержанных не превышает 300 человек. В Москве и Петербурге людей практически не задерживали.

Фото: Яна Рубина / «Санкт-Петербург.ру»

В Северной столице протестующие собрались в 14:00 около Смольного, после чего две отдельные колонны двинулись по Тверской и Кирочной улицам, воссоединившись лишь на Литейном проспекте.

Движение людей с плакатами координировал и сопровождал ОМОН. Сотрудники правоохранительных органов то и дело перекрывали улицы, не давая пройти толпе, которая разворачивалась и шла в другую сторону.

Трехчасовая прогулка по центру Петербурга напомнила игру змейка, она завершилась на Марсовом поле, Невском проспекте и Дворцовой площади. Митингующие призывали байкотировать предстоящие выборы президента, которые пройдут 18 марта 2018 года. Общее количество людей, вышедших сегодня на улицы города, по оценке корреспондента «Санкт-Петербург.ру», было около 5000 человек.

Фото: Яна Рубина / «Санкт-Петербург.ру»

Сейчас официальными кандидатами на выборы зарегистрированы два человека: лидер ЛДПР Владимир Жириновский и директор «Совхоза имени Ленина» Павел Грудинин, представляющий на выборах КПРФ. В выборах хотят принять участие телеведущая Ксения Собчак и действующий президент Владимир Путин, они оба уже собрали необходимое количество подписей для регистрации ЦИК.

В выборах президента собирался участвовать и Алексей Навальный, однако ЦИК отклонил его заявку из-за условной судимости по делу «Кировлеса». После этого решения оппозиционер призвал бойкотировать выборы. Сам Навальный заявлял, что имеет право участвовать, ссылаясь на Конституцию и то, что его первый, аналогичный приговор по тому же делу, был отменен Верховным судом РФ после решения ЕСПЧ.

Фото: Яна Рубина / «Санкт-Петербург.ру»