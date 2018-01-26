В издании «Деловой Петербург» сменилось руководство. Генеральным директором назначена Наталия Шелудько, главным редактором – Артемий Смирнов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя группы ЕСН, владеющей изданием, Марианну Белоусову.

Наталья Шелудько – бывший председатель областного комитета по печати и связям с общественностью, Артемий Смирнов прежде работал главным редактором ряда региональных печатных и электронных СМИ, последние несколько лет – в комитете по печати и связям с общественностью Ленобласти.

Новое руководство было представлено сотрудникам редакции в пятницу, 26 декабря. Ровно месяц назад, 27 декабря, издание было куплено «по рыночной цене» группой ЕСН. Сумма сделки не раскрывалась.

Группа ЕСН – российский инвестиционный холдинг, основанный в 1991 году и объединяющий компании в сферах информационных технологий, медиа, энергетики, инфраструктурных проектов. Группа ЕСН, которую возглавляет Григорий Березкин, также владеет холдингом РБК и ИД «Комсомольская правда».

На момент продажи «Делового Петербурга» Березкину собственником издания был его главный редактор и гендиректор Максим Васюков. Сейчас он, пишет РБК, переходит на пост заместителя гендиректора ПАО «РБК».

«Деловой Петербург» выходит с 1993 года. Аудитория одного номера газеты в родном городе составляет в среднем, по данным Mediascope, 68,3 тыс. человек старше 12 лет. На сайте dp.ru в ноябре 2017 года были зафиксированы, по данным SimilarWeb, почти 2,2 млн посетителей.

В рейтинге Forbes «200 богатейших бизнесменов России» Григорий Березкин занимает 125 место с состоянием 800 млн долларов.