Зима со снегопадами вернется в Петербург 28 января. Об этом на своей странице в Facebook написал главный синоптик петербургского Гидрометцентра Александр Колесов.

"Еще вчера в центре города лыжня была. Не выдержал снежный покров Питера атаки в плюс четыре градуса и дождя. За сутки потеряли семь см почти на всей территории города. Зачем этот циклон пришел к нам. С воскресенья опять зима, и снег прикроет это безобразие", – рассказал Колесов.

Согласно данным на сайте "Форека", несмотря на снегопады, в воскресенье в Северной столице сохранится плюсовая температура. Похолодание до минус десяти градусов начнется лишь на следующей неделе.