В небо запустят 900 белых и 900 черных шаров в честь снятия блокады Ленинграда. Акция "Блокадный свет" пройдет 27 января в Петропавловской крепости.

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Она начнется в 18:00 с выставки студенческих поисковых отрядов и творческой программы (в Конференц-холле в Иоанновском равелине) и завершится в 20:00 на Соборной площади запуском в небо шаров, символизирующих 900 дней и ночей блокады Ленинграда.

В субботу, 27 января, Петербург отпразднует 74-ю годовщину полного снятия блокады Ленинграда, в этот день Северная столица была освобождена от фашистских захватчиков спустя долгие и ужасные 872 дня.

В честь этого в городе состоится множество торжественных мероприятий: концерты, спектакли, памятные акции, артиллерийский салют и многое другое. На стрелке Васильевского острова вновь будут зажжены факелы на Ростральных колоннах, над Невой прогремит салют. Более подробная программа празднования – в специальной афише «Санкт-Петербург.ру».

Видео: vk.com/blokadniysvet