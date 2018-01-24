В ночь на 25 января полностью перекроют движение по Тучкову мосту

В ночь с 24 на 25 января полностью перекроют движение по Тучкову мосту. Об этом сообщили в пресс-службе СПб ГБУ «Мостотрест».

Его закроют с 01:00 до 05:00 без разводки. Водителей и пешеходов просят быть внимательными и заранее планировать свой маршрут.

Во время разводки моста в ночь на 19 января сломалась опора контактной сети, через которую осуществляется движение трамваев и троллейбусов по переправе. Ремонт столба занял три дня. Движение электротранспорта по мосту было закрыто.

Это был первый серьезный инцидент после реконструкции Тучкова моста, открывшегося для движения в ноябре. Работы на переправе, где полностью обновили разводной пролет и заменили устаревшие механизмы, были завершены на полгода раньше срока.

Сейчас в Петербурге мосты разводятся только по специальному разрешению. Новый сезон навигации откроется 10 апреля 2018 года.