  • 24 Январь 2018
USD 25.01.2018 56.3888 +-0.0227
USD ММВБ 23:17 56.1792  
EUR 25.01.2018 69.4484 +0.3782
EUR ММВБ 23:17 69.6806  
Нефть($) 24.01.2018 70.70 +0.81
Нефть(p) 24.01.2018 3986.69 +44.09

Бесплатный Wi-Fi в новых поездах петербургского метро появится до конца мая

Автор:


© Фото: Instagram / @metrospbphoto

Темы дня

Сейчас подземка получает новые составы производства "Октябрьского электровагоноремонтного завода".

Бесплатный Wi-Fi в новых поездах петербургского метро появится до конца мая. Об этом сообщает АБН со ссылкой на подземку.

Читайте также:

«Надейся на лучшее, рассчитывай на худшее»: «Санкт-Петербург.ру» протестировал бесплатный Wi-Fi в метро

К 31 мая оборудование для широкополосного беспроводного доступа в интернет появится на новых составах производства "Октябрьского электровагоноремонтного завода". Сейчас петербургский метрополитен продолжает получать их от завода-изготовителя.

В данный момент интернет в новых составах не доступен. Специальных указателей о возможности осуществить доступ в интернет тоже нет.

Ранее стало известно, что к Чемпионату мира по футболу 2018 года метро Петербурга пополнят 30 современных зеленых составов, их начали получать еще в 2017 году.

В декабре 2017 года Wi-Fi запустили на всех линиях петербургского метро. В рамках проекта точками доступа в интернет были оборудованы 245 поездов, в тоннелях установлены 400 базовых станций. Общая протяженность оптического и электрического кабеля составила 436 км.

ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России. Матчи турнира примут Петербург, Москва, Сочи, Казань, Нижний Новгород, Волгоград, Ростов-на-Дону, Самара, Саранск, Калининград и Екатеринбург. В городе на Неве пройдет полуфинал турнира, игра за третье место, а также четыре матча группового этапа:

– 15 июня 2018 года сыграют Иран и Марокко;

– 19 июня 2018 года сыграют Россия и Египет;

– 22 июня 2018 года сыграют Бразилия и Коста-Рика;

– 26 июня 2018 года сыграют Аргентина и Нигерия.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    YouDo в Санкт-Петербурге

    Мебельный интернет-магазин lifemebel.ru — купить мебель с доставкой по России.

    Лучшее в Петербурге

    День полного снятия блокады Ленинграда: как Петербург отпразднует 74-ю годовщину

    Где возложат цветы в память о погибших, когда пройдет праздничный салют над Невой, какие яркие события запланированы в городе на Неве – в специальной афише «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Бесконечная баллада о любви: афиша Петербурга к 80-летию Владимира Высоцкого

    В память о великом советском поэте петербургские артисты будут петь его песни, читать его стихи и вспоминать истории о нем. «Санкт-Петербург.ру» собрал самые интересные мероприятия, посвященные Высоцкому.

    читать далее →

    Халява, приди: афиша Петербурга ко Дню студента

    Где весело отметить Татьянин день так, чтобы не спустить всю стипендию за вечер, но было о чем рассказать внукам.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    ЧМ-2018: как воспользоваться бесплатным транспортом?

    Во время проведения Чемпионата мира по футболу в России для болельщиков будут доступны бесплатные авиабилеты, билеты на специальные бесплатные поезда и автобусы, а также предусмотрен бесплатный проезд по платным трассам. «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, что нужно сделать, чтобы с минимальными затратами посетить матчи ЧМ-2018.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Проверено на себе: выбираем квартиру в новостройке

    Главный редактор «Санкт-Петербург.ру» Анна Носик и корреспондент Михаил Грачев прикинулись молодой семейной парой и прошли весь путь поиска подходящей квартиры. Свой опыт мы вложили в подробную и четкую инструкцию, с которой вы можете смело отправляться покупать квартиру мечты.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Фотоистория: как праздновали Новый год в центре Ленинграда в 1937 году

    «Санкт-Петербург.ру» вместе с автором неформальных путеводителей по Петербургу Мариной Ждановой вспоминает о том, что происходило на площади Урицкого 80 лет назад.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    24.01.18
    Недорогие куклы на все вкусы: где и как искать
    15.01.18
    Изготовление предвыборных печатных агитационных материалов для выборов президента РФ 18 марта 2018 года
    28.12.17
    Что такое экологический сбор и утилизация отходов
    28.12.17
    Тренды в фотографии в 2018 году — какие снимки будут на пике популярности?
    25.12.17
    Используем инновационные отделочные материалы
    14.12.17
    В какой зарубежной стране выгодно иметь квартиру?
    14.12.17
    Текстовый портал Great Lyrics — тексты любимых песен больше не нужно долго искать
    11.12.17
    Что нужно знать начинающему майнеру о криптомайнинге

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram