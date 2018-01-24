Бесплатный Wi-Fi в новых поездах петербургского метро появится до конца мая. Об этом сообщает АБН со ссылкой на подземку.

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К 31 мая оборудование для широкополосного беспроводного доступа в интернет появится на новых составах производства "Октябрьского электровагоноремонтного завода". Сейчас петербургский метрополитен продолжает получать их от завода-изготовителя.

В данный момент интернет в новых составах не доступен. Специальных указателей о возможности осуществить доступ в интернет тоже нет.

Ранее стало известно, что к Чемпионату мира по футболу 2018 года метро Петербурга пополнят 30 современных зеленых составов, их начали получать еще в 2017 году.

В декабре 2017 года Wi-Fi запустили на всех линиях петербургского метро. В рамках проекта точками доступа в интернет были оборудованы 245 поездов, в тоннелях установлены 400 базовых станций. Общая протяженность оптического и электрического кабеля составила 436 км.

ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России. Матчи турнира примут Петербург, Москва, Сочи, Казань, Нижний Новгород, Волгоград, Ростов-на-Дону, Самара, Саранск, Калининград и Екатеринбург. В городе на Неве пройдет полуфинал турнира, игра за третье место, а также четыре матча группового этапа:

– 15 июня 2018 года сыграют Иран и Марокко;

– 19 июня 2018 года сыграют Россия и Египет;

– 22 июня 2018 года сыграют Бразилия и Коста-Рика;

– 26 июня 2018 года сыграют Аргентина и Нигерия.