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МВД Чечни отрицает информацию о пытках во время антинаркотической кампании

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© Фото: Максим Блинов / РИА «Новости»

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Ранее издание Republic опубликовало большое расследование о пытках в 2017 году.

МВД Чечни отрицает информацию о пытках во время антинаркотической кампании. Ранее издание Republic опубликовало большое расследование о пытках в 2017 году.

В материале говорится, что с августа по декабрь прошлого года правоохранители заставляли задержанных признаваться в употреблении запрещенных веществ с помощью тока. Затем полицейские требовали от потерпевших записывать видеообращения, где они должны были рассказывать о своем пристрастии к наркотикам.

В МВД заявили, что информация о якобы неправомерных действиях сотрудников полиции не соответствует действительности, что она «является не более как очередной попыткой очернить в глазах общественности сотрудников органов внутренних дел Чеченской Республики».

Правоохранители уточнили, что была проведена доследственная проверка в отношении сотрудников полиции, в ходе которой принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием события состава преступления.

В апреле 2017 года «Новая газета» опубликовала расследование о преследованиях и убийствах мужчин с нетрадиционной сексуальной ориентацией в Чечне. Анонимные источники в МВД и УФСБ по республике, в прокуратуре и администрации Чечни сообщили о более чем сотне человек, задержанных из-за гомосексуальных связей или по подозрению в них.

В середине лета издание опубликовало 27 имен, которых якобы убили в январе 2017 года в Грозном после задержания. Руководство республики назвало опубликованную информацию ложью и фантазией.

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